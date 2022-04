La emotiva historia de una paciente con cáncer terminal que se casó en un hospital

Cuando el amor es verdadero no hay obstáculos y permanece a pesar de los problemas. Así lo demostró una romántica historia compartida desde Twitter. En España, una paciente en fase terminal cumplió uno de sus últimos deseos y decidió casarse en la planta de oncología de un hospital. El hilo se convirtió viral y emocionó a miles de usuarios en redes sociales.

Víctor Albarrán, un médico residente de Oncología Médica en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, relató la conmovedora boda de una mujer enferma de cáncer. Según detalló, la joven internada tiene 31 años y se encuentra en la “en la fase final de una enfermedad cruel y caprichosa”

Albarrán describió a la luchadora mujer como “esas personas con las que empatizas más de lo que deberías. "De ésas que te dicen “estoy en sus manos” y te dejan un dolorcito en el pecho por no poder hacer más. O un nudo en la garganta, o yo qué sé… “¿Está casado, doctor? Si no le quiero dar el ramo” me decía la novia. “¿Le puedo abrazar, doctor? me decía su madre", continúa.