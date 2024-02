Liberaron a Diego Marset, el hermano del narco uruguayo prófugo

Cargando...

Brasil

- La Justicia de Brasil liberó a Diego Marset Alba, el hermano del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, detenido en Foz Iguazú, en diciembre del año pasado. El abogado de la familia, Santiago Moratorio, declaró a Búsqueda que la decisión fue tomada tras desestimar el pedido de extradición realizado por Paraguay y aceptar una revocación de la prisión preventiva. Ahora, la medida cautelar que tendrá el detenido será “menos gravosa”, aseguró su defensor.

Marset Alba tiene 22 años y fue detenido el 26 de diciembre. Es medio hermano del líder del grupo criminal y está acusado de ser parte de esa organización, que se dedica al lavado de activos y al tráfico de cocaína desde América del Sur a Europa.

Unas horas antes de su liberación, Moratorio había adelantado que su salida de la prisión estaba cerca de concretarse.

“Él estaba en prisión provisional para los efectos de la extradición. Si bien la alarma pública y lo que llega desde Paraguay y Bolivia era que (su detención) había sido un duro golpe al clan Marset, nosotros dijimos que no solo no hay un hecho imputable para Diego sino que tampoco iba a ser posible la extradición”, señaló el defensor de la familia entrevistado en el programa Desayunos Informales de Canal 12, citado por Infobae.

Moratorio estaba seguro que su extradición a Paraguay no iba a ser posible porque Marset Alba es un ciudadano brasileño y Brasil, según establece su Constitución, no extradita a sus connacionales.

Cargando...

Conociendo de esta costumbre de la Justicia brasileña, Marset Alba viajó a ese país para entregarse, aseguró Moratorio. En un comienzo estaba previsto que se dieran negociaciones entre su defensa y la Policía pero nunca se llegó a esta etapa. Cuando el diálogo entre las partes estaba por iniciarse, a las autoridades les llegó la información de su presencia en el país, hicieron un allanamiento en su casa y lo detuvieron. “No llegó a entregarse. Lo detienen en el inicio de las negociaciones”, detalló Moratorio.