“Los niños tienen derecho a tener relaciones con quien les dé la gana”: Ministra de la Igualdad de España [VIDEO]

España

La ministra de Igualdad del Gobierno español, Irene Montero, está en el ojo del huracán por sus comentarios sobre los derechos a la sexualidad de los niños y niñas españoles. Las declaraciones de Montero fueron fuertemente criticadas por varios sectores políticos y en redes sociales, donde la acusan de hacer apología a la pederastia.

Las palabras fueron dichas el pasado miércoles, 21 de septiembre, en una sesión de la Comisión de Igualdad del Congreso. En donde Montero aseguró que es importante hablar de la educación sexual de los niños y niñas de este país porque es “un derecho que ellos tienen independientemente de quiénes sean sus familias”.

“Todos los niños, las niñas, les niñes de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber, que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren”, manifestó la ministra. No obstante, sus palabras no terminaron ahí y aseguró que los niños “tienen derecho a conocer que pueden amar y tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, eso sí basadas en el consentimiento”.