Mató a su hijo de cinco años a golpes, todo por ver televisión

Cargando...

EE.UU.

Golpeó a su hijo de sólo cinco años durante dos horas, terminó quitándole la vida, todo porque el menor estaba viendo un programa de televisión. El progenitor fue detenido y encarcelado por asesinato, aun se espera conocer si será declarado culpable.

El niño llamado General Sema’j Oglesby estaba viendo un programa de televisión, cuando su padre llegó, se enfureció, lo golpeó con un cable y una pantufla. Este terrible hecho se registró este 16 de marzo en el estado de Nevada, Estados Unidos.

El padre de 33 años primero golpeó a su hijo en la cara, provocando que su barbilla comenzara a sangrar, posteriormente lo llevó a bañar y lo siguió golpeando pero ahora en los brazos, espalda, cuello y abdomen.

Cuando terminó de golpearlo con el cable tomó una pantufla y lo comenzó a golpear en el abdomen, ahí fue cuando se dio cuenta del gran daño que le había hecho a su hijo.

El pequeño, aún con vida y con pocas fuerzas, se levantó y caminó hacia un sillón donde se recostó, de repente vomitó y murió, ante eso el padre le hizo compresiones torácicas pero no lo pudo revivir, tras eso no decidió llamar a nadie para pedir ayuda ya que no quería perder la custodia.

Cargando...

"Gerald no llamó a los paramédicos ni a nadie más para ver si podía obtener ayuda. En cambio, fue al lado del niño frotándole el cuerpo para consolarlo", reveló un informe de la policía.

Minutos después, el hombre decidió mandarle un mensaje a su hermana y a la madre del niño, a quienes les dijo que había azotado al menor con mucha fuerza.

Antes de llamar a la policía el hombre fumó un cigarro de marihuana y negó seguir las instrucciones del servicio por teléfono que pedía que hiciera reanimación cardiopulmonar a su hijo.

El hombre fue detenido por las autoridades, este ya contaba con cargos previos por violencia doméstica, y otro por agresión en contra de su novia a quien estranguló.