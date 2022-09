“Medíquense": Maestra fue grabada humillando a sus alumnos en plena clase

Argentina

En redes sociales se ha viralizado un video donde una profesora, aparece insultando a los alumnos. Los hechos ocurrieron el pasado 30 de agosto mientras la docente impartía clase. La actitud de la mujer ha indignado a los padres de familia y comunidad estudiantil de la Escuela N°1 de Lobos, provincia de Buenos Aires.

Según la grabación, los estudiantes se encontraban en una clase de arte cuando la maestra empezó a gritar calificativos hacia sus alumnos. En el clip, la mujer duda sobre las capacidades cognitivas de los jóvenes al definirlos como "niños anormales"; además, sugiere la ingesta de medicamentos para mejorar la situación.

“Si se pintan con los pinceles tienen algún problema que habrá que tomar una medicación, no sé, pero así no se puede. Evidentemente, no entienden chicos. No son normales, discúlpenme”, dijo la docente a los menores.