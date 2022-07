Monja no soportó ver el beso entre dos mujeres, las separó y gritó indignada: "¡Es el diablo!"

Cargando...

Italia

¡Una monja casi sufrió un infarto! No toleró que dos mujeres se besaran. Todo ocurrió en Italia, las jóvenes serían modelos y estaban en una sesión fotográfica para una revista Not Yet de la ciudad de Nápoles, cuando la religiosa interrumpió todo. Serena de Ferrari y Kyshan Wilson pasaron por el incómodo momento.

Las modelos estaban posando para un reportaje fotográfico, cuando de repente la monja se acercó a ellas y las separó mientras gritaba enfadada e indignada: “¿Qué estáis haciendo? ¡Es el diablo! ¡Oh, Jesús, María y José!” "Dios no ama a los LGTB".

“De repente, entró la monja, preguntándonos si habíamos ido a misa por la mañana, culpó a nuestra generación del coronavirus y luego se dio cuenta de que las dos modelos se estaban besándose y corrió a separarlas”, explica la maquilladora Roberta Mastalà que presenció la escena, dando algunas pistas del estado real de la monja.

Lo que se sabe es que la religiosa tiene unos 80 años, y que hizo la señal de la cruz al ver el beso entre las dos mujeres, que son las actrices protagonistas de la serie Mare Fuori.

Los comentarios por esta acción en redes sociales no se dejaron esperar:

”La gente religiosa es el show jajaja dañó las foticos. Obra del diablo es andar metiéndose en la vida ajena”. ”El show lo hacen los de la comunidad del LGTBI que exigen respeto y quieren meter su ideología por las malas en la sociedad y si uno les dice algo salen haciendo shows baratos y diciendo que nadie los respeta. Respetar para que sean respetados". ”¿Que derecho violaban las damas del beso? ¿A quien agredían? Para la religiosa que intervino, por su formación eso no es normal, pero; a nadie estaban ofendiendo. quiero ver quitándole los monaguillos al cura”.

