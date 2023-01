Murió Lisa Loring, la actriz que interpretó a Merlina en "Los locos Addams”

Cargando...

Lisa Loring, la actriz que por primera vez interpretó a Merlina, la hija menor de “La Familia Addams”, murió a los 64 años producto de un ACV que había padecido días antes como consecuencia del tabaquismo y la presión arterial alta que sufría.

Si bien el fallecimiento ocurrió el sábado, la noticia fue dada a conocer el lunes por voluntad de la familia, que la acompañó durante su internación en el Centro Médico Providence St. Joseph en Burbank, del estado de California.

Hace casi 60 años atrás, Loring fue intérprete de Merlina (Wednesday, en su lengua original), el personaje que en los últimos meses cobró protagonismo propio en la popular comedia negra de Netflix, donde el papel es interpretado por Jenna Ortega.

En esta última versión, Ortega retomó situaciones e interpretaciones de los papeles anteriores, y recreó un famoso baile que Loring había realizado en la serie televisiva emitida por primera vez en 1964, y que tuvo 64 episodios.

Aunque interpretó al personaje durante solo dos años, la actuación de Loring marcó la pauta para posteriores versiones del rol, que también personificó en la película para la televisión realizada de 1977 titulada "Halloween with the New Addams Family".

“Se fue en paz con sus dos hijas tomadas de la mano”, dijo Vanessa, una de las hijas que la acompañó durante toda la internación.