Niño de 10 años grabó un video en TikTok antes de quitarse la vida

Perú

En las últimas horas el video de un niño de 10 años de Perú se hizo viral, el menor habría realizado la grabación antes de quitarse la vida. Según medios locales el hecho se suscitó el pasado domingo 7 de agosto en el distrito de Manantay al Oriente del país.

En el video el menor habría revelado entre lágrimas las posibles causas que le orillaron a tomar esta decisión y según expertos, se encontraba en depresión severa.

“Siempre mamita, me insultabas, me regañabas mamita, te decía algo, todo te molestaba. Siempre decías ¿Por qué he tenido hijos? ¿Por qué no se ahorcan, se muere?”. “Quise salir corriendo de la casa… pero no, tú fuiste así mamá, cuídate mamá un besito para todos. Yo sé que me amas, que me quieres, pero lo siento mamita borre algo de la página, cuídate mamita”, manifestó el niño según se escucha en el audio extraído del video.