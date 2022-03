Niños son detenidos por manifestarse contra la guerra en Rusia

Cargando...

Rusia

“Esta es la Rusia de Putin”, escribió el opositor ruso Ilya Yashin en una publicación en Twitter, junto a algunas fotografías en donde aparecen tres menores detenidos por la policía rusa, tras participar en las protestas contra la invasión a Ucrania que se han registrado en el país durante los últimos días.

En total, se trataría de 5 niños entre los 7 y 11 años que fueron detenidos junto a sus madres, cuando se encontraban frente a la embajada ucraniana en Moscú, entregando flores en este edificio y con carteles contra la guerra, en una señal de solidaridad y disculpas con las víctimas de los ataques rusos.

Los detenidos, según consignó la BBC, fueron la menor Sofya Zavizion (7), junto a su madre Ekaterina. También, se encontraban la adulta Olga Alter; junto a sus hijos, David Petrov (7), Matvey Petrov (9), Liza Gladkova (11) y Gosha Petrov (11).

Todos ellos, fueron retenidos en un vehículo policial, y posteriormente fueron trasladados a la comisaría de Presnenskoye.

Una de las madres de los menores, Ekaterina Zavizion, señaló que durante la detención, la situación fue un verdadero “infierno”, luego de que los niños lloraran y gritaran del susto, lo que ha provocado indignación en todo el mundo.

Asimismo, manifestó que decidió salir a protestar porque “había visto videos que mostraban el horrible e inhumano bombardeo en Kharkiv, y me di cuenta de que ya no podía sentarme bajo un arbusto temblando y fingir que no pasaba nada”.

Actualmente, se estarían registrando protestas en Rusia en al menos 53 ciudades, entre ellas San Petersburgo y la capital Moscú, donde son miles las personas que se expresan en contra de la invasión que está llevando a cabo su país.