"No todas son historias de amor": Se enamoró de un reo, lo visitó y casi es asesinada

Buenos Aires, Argentina

Una mujer conoció a un hombre a través de Facebook, aunque al principio dudó un poco para continuar la relación, porque se dio cuenta que el individuo estaba en prisión, continuó su relación amorosa a través de la plataforma digital.

La víctima de Buenos Aires, Argentina, continúo su romance digital. Cinco meses después de haber iniciado su relación quiso visitarlo en la cárcel, así que acudió al recinto penitenciario, con un poco de temor. Su primera visita no se sintió del todo bien.

Sin embargo, continuó yendo por todo un año, pero fue en una de esas ocasiones cuando la mujer se dio cuenta de que el hombre tenía fotografías con otra mujer, lo que le llamó la atención y comenzaran las amenazas.

“No te vayas, si no vas a ver lo que te pasa afuera”, fueron las palabras a su novia. “Él me siguió al baño y me dice: ‘Dame el teléfono’. Yo estaba de espaldas, entonces me agarra del cabello de atrás y me aprieta muy fuerte el cuello. Tranquilamente me podría haber matado”, contó luego de revelar que puso una denuncia por las agresiones después de que pudo librarse del sujeto.