Padre de Debanhi Escobar denuncia amenazas de muerte

Nuevo León, México

Mario Escobar, padre de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, denunció haber recibido amenazas de muerte por medio de llamadas telefónicas, por investigar el caso de la desaparición y hallazgo sin vida de su hija en Escobedo, Nuevo León.

Antes de ingresar a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Contra las Mujeres para recibir los resultados de la segunda autopsia realizada a su hija, señaló que desconocía de dónde podrían venir las llamadas en las que lo amenazan, asimismo, dijo no tener miedo, pues incluso ya tiene un cajón en el mismo lugar donde la joven fue enterrada.

“No tengo miedo a nada, no me importa que me sigan amenazando de muerte ¿Quién? No sé, pero no tengo miedo, gracias a Dios en la bóveda que le hice a mi hija hay tres lugares, y si necesito llegar a ese lugar para encontrar la verdad, voy a llegar, no me interesa. El cajón ya está ahí, ya tengo los tres lugares para ir a la laguna en dado caso de que así sea. No tengo miedo”, dijo.