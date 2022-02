Papa Francisco, angustiado por el conflicto entre Ucrania y Rusia

Cargando...

Vaticano, Roma

En su primera aparición pública después de que Rusia haya reconocido como estados a los territorios de Donetsk y Lugansk, el Papa Francisco ha confesado que siente "angustia y preocupación" por la posibilidad de una guerra en Europa.

Francisco ha explicado que asiste con "gran dolor al empeoramiento de la situación en Ucrania" y ha constatado en una larga declaración tras su audiencia general que, pese a los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas, se están abriendo escenarios "cada vez más alarmantes". "Como yo, muchas personas de todo el mundo sienten angustia y preocupación. Una vez más, la paz de todos se ve socavada por intereses partidistas", ha denunciado.

En un intento por detener la espiral de la violencia, el Papa ha "rogado" a todas las partes implicadas "que se abstengan de llevar a cabo cualquier acción que provoque más sufrimiento a la población, que perturbe la convivencia entre las naciones y que desacredite el derecho internacional".

Como líder religioso, el Papa ha intentado llegar a la esfera más personal de los líderes implicados, pues tanto Vladimir Putin como Joe Biden se profesan abiertamente cristianos. "Quisiera hacer un llamamiento a los responsables políticos para que hagan un serio examen de conciencia ante Dios, que es el Dios de la paz y no de la guerra, que es el Padre de todos, no sólo de algunos, que quiere que seamos hermanos y no enemigos".

Además, el pontífice ha hecho un «llamamiento a todos, creyentes y no creyentes». «Jesús nos enseñó que a la insensatez diabólica de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Invito a todos a hacer del próximo 2 de marzo, miércoles de ceniza, un día de ayuno por la paz», ha propuesto.

"Pido especialmente a los creyentes que dediquen intensamente ese día a la oración y al ayuno. Que la Reina de la Paz preserve al mundo de la locura de la guerra", ha concluido.

Nuevo ciclo de catequesis

Por otra parte, el Papa, de 85 años, ha iniciado este miércoles un importante ciclo de catequesis sobre "el sentido y el valor de la vejez". Un texto optimista, y lleno de propuestas, en el que ha pedido "menos planes de asistencia y más proyectos de existencia".

Francisco ha lamentado que «en las así llamadas culturas "desarrolladas", la vejez tenga poca relevancia, pues no es considerada como una edad que pueda ofrecer grandes cosas". Por eso, ha pedido enseñar a todos, grandes y pequeños, "a buscar a los ancianos y a reconocer" su misión en la sociedad.

"Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tantos ancianos como este miércoles. Sin embargo, constatamos que la cultura dominante tiene como único modelo al adulto joven, por lo que conviene preguntarse si existe una conexión o alianza entre las diferentes etapas de la vida, o si más bien prevalece la separación y el descarte", ha denunciado.

"La juventud es hermosa, pero la eterna juventud es una alucinación muy peligrosa. Ser mayor es tan importante y hermoso como ser joven", ha recordado el Papa.

Para salir del atolladero ha relanzado su propuesta de una alianza entre generaciones. "Si los ancianos, los abuelos, se repliegan en su melancolía y renuncian a soñar, los jóvenes no podrán ver más allá de su smartphone. En cambio, los ancianos, con los recursos que sólo los años de vida otorgan, son llamados a comunicar sus sueños, para que a partir de ellos los jóvenes puedan ensanchar sus horizontes y tomar decisiones que abran caminos hacia el futuro".