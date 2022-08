Polémica en EEUU: aprobaron los azotes en escuelas para castigar a los alumnos que se "porten mal"

Cargando...

Missouri, EEUU.

Un distrito de Estados Unidos quedó en el foco de la polémica, luego de aprobar los azotes en las escuelas como forma de castigo por mala conducta. Se trata de Cassville, un pueblo de 3.000 habitantes situado en el estado de Missouri, anunció que permitirá el castigo físico para cualquier estudiante que tenga una mala conducta y sus padres hayan prestado su autorización, según consignó la cadena CNN.

Los colegios les informaron a los padres de la nueva medida en una reunión y les entregaron formularios de consentimiento para que los firmaran, explicó un padre que asistió a la reunión. En 1977 la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró que el castigo corporal en las escuelas es constitucional.

“Al final del día, esto le da a la escuela una herramienta más para disciplinar a un niño, sin tener que enviarlo a casa suspendido donde solo jugarían videojuegos”, dijo Dylan Burns, de 28 años, un agricultor local que está de acuerdo con la nueva medida.

Polémica por el castigo físico en escuelas

No obstante, no todas las opiniones son a favor, puesto que muchos padres consideran que los golpes "no son la respuesta apropiada", frente al mal comportamiento.

“Al final del día, tienen que sujetar al niño y azotarlo para hacer que sea sumiso, cuando ese no es el problema. Es el hecho de que necesitan ser escuchados porque los niños actúan por diversas razones”, denuncia Miranda, una madre con tres niños escolarizados en escuelas de Cassville, en declaraciones a The Hill.

“Las quejas que hemos escuchado de algunos de los padres es que no quieren que sus estudiantes sean suspendidos (ante una falta disciplinaria grave), opinó también sobre la decisión de implementar esa práctica el superintendente, Merlyn Johnson. Quieren otra opción. Entonces, esta es solo otra opción que podríamos usar antes de llegar a ese punto”, subrayó.

“Empezamos a generar ideas sobre lo que podíamos hacer y el castigo corporal fue una de ellas”, afirmó en declaraciones recogidas por USA Today. También sostuvo que se contempló la restricción de los teléfonos móviles y otros dispositivos con conexión a Internet.