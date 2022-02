‘Por falta de herederos’: Príncipe alemán adoptó a hombre de 27 años como su sucesor [FOTOS]

Los Ángeles, EE.UU.

El príncipe Frédéric von Anhalt de Alemania tomó una drástica decisión para proteger su patrimonio: adoptar a un joven de 27 años. Lo que sucede es que este hombre de 78 años no tiene hijos, por lo que le preocupa su propio porvenir y el de su linaje, informa el diario New York Post.

Frédéric, nacido en Wallhausen , en el oeste del país europeo, quien además es reconocido por haber sido el último esposo de la actriz de Hollywood, Zsa Zsa Gabor, decidió adoptar al hijo de uno de sus amigos para que cuidara de él en sus últimos años y para que heredara sus propiedades, su patrimonio y el título que lo une con Alemania.

Su historia de adopción la relata en detalle en la serie documental “Adults Adopting Adults” (“Adultos adoptando adultos”), que se estrenó este 31 de enero en el canal estadounidense A&E. El príncipe decidió que la escogencia de su sucesor fuera pública. El elegido es Kevin Feucht, un deportista de 27 años.

"Mi padre es amigo de Frédéric y me dijo que podía quedarme en su casa. Frédéric y yo acordamos que, si le ayudaba en la casa, trabajaba con él en el computador, me aseguraba de que se pagaran sus facturas (ya he conseguido rebajar algunas) y cocinaba para él a veces, podía quedarme", dijo Feucht al diario neoyorquino.