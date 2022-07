Perú

Un presunto ladrón rompió en lágrimas al ser detenido por oficiales del servicio municipal de vigilancia y seguridad pública, rogó para que no lo llevaran preso, sin embargo tendría un historial de denuncias en su contra.

El supuesto antisocial es conocido bajo el alias de "Gemebundo" en Surco, fue detenido en el cruce de las avenidas San Juan y Pumacahua.

“Por favor, no me lleve”, ladrón suplica entre lágrimas no ser arrestado