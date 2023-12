Presidente de Paraguay pidió “no descansar” hasta encontrar a Marset

Paraguay

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se refirió sobre la situación del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, asegurando que su gobierno no descansará hasta dar con su paradero, si es que sigue ocultándose en el vecino país.

El mandatario paraguayo, que llegó este domingo por la noche de su gira por Roma y Dubái, brindó una extensa entrevista a un medio local, donde habló de varios temas, entre ellos las declaraciones del prófugo uruguayo durante una entrevista televisiva para su país.

El jefe de Estado aseguró que se mantiene en constante contacto con el ministro del Interior, Enrique Riera, quien tiene la instrucción de no cesar en la búsqueda de Marset. “ Mi pedido es no descansar hasta encontrarlo si está en suelo paraguayo. Así como Marset, cualquier otro delincuente tiene que ser perseguido y las fuerzas de seguridad tiene que estar detrás de esto”, remarcó.

Peña fue consultado sobre el caso de Marset, quien está prófugo de las autoridades de Bolivia y Paraguay, y se presume se refugió en el país después de huir de territorio boliviano.

Asimismo, el mandatario remarcó que si durante el camino de investigación encuentran a alguna autoridad que ha sido desleal en su cargo o responsabilidad, se tomarán las acciones pertinentes, lanzando una fuerte y clara advertencia a quienes pudieron haber sido cómplices de Marset.

“En esto creo, y más allá de la espectacularidad que se quiera dar a una entrevista, y el trabajo de la prensa, el cual a mí no me compete cuestionar u opinar. Pero sí desde el punto de vista de la seguridad, y desde la persecución de los delitos vamos a trabajar incansablemente. No nos vamos a detener hasta encontrarlo, si es que se encuentra en suelo paraguayo”, concluyó.