Rusia amenaza con enviar armas nucleares al Mar Báltico si Finlandia y Suecia se unen a la OTAN

RUSIA

Rusia advirtió a la OTAN que si Suecia y Finlandia se unían a la alianza militar, el Kremlin tendría que reforzar sus defensas nucleares en el Báltico.

"No se puede hablar más de un estado libre de armas nucleares para el Báltico; se debe restablecer el equilibrio", dijo Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia.

'Naturalmente, tendremos que reforzar estas fronteras. Hasta hoy, Rusia no ha tomado tales medidas y no iba a hacerlo. Si nuestra mano está bien forzada... tomen nota que no fuimos nosotros quienes propusimos esto.'

El expresidente agregó que Rusia "reforzaría seriamente su grupo de fuerzas terrestres y defensas aéreas y desplegaría fuerzas navales significativas en el Golfo de Finlandia".

La amenaza se produce después de que Suecia y Finlandia se acercaran ayer a la membresía de la OTAN, y sus ofertas de solicitud podrían presentarse en semanas.

Se entiende que la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, está ansiosa por que el país se una a la alianza transatlántica para junio, ante la furia de Vladimir Putin, quien invadió Ucrania en parte por su deseo de unirse al pacto.

Después de la advertencia de hoy, el ministro de Defensa de Lituania, Arvydas Anusauskas, dijo que Rusia ya tiene armas nucleares en el Báltico que no reconoce públicamente.

Anusauskas dijo al cable BNS de Lituania que se han desplegado armas nucleares en el enclave ruso de Kaliningrado en el Mar Báltico desde antes de la crisis actual.