Rusia: una mujer vendió a su bebé recién nacido para pagarse una operación de nariz

En Rusia, una mujer de 33 años de edad que no estaba a gusto con el tamaño y forma de su nariz, decidió satisfacer su problema de inseguridad antes que el bienestar de su propio hijo recién nacido. La mamá preocupada por su apariencia física decidió poner en venta a su bebé para, con el dinero, poder pagar una operación de rinoplastia.

La joven mamá dio a luz a su bebé en un hospital de la ciudad de Kaspiysk en Rusia. Cinco días después, se lo vendió a una pareja de la misma ciudad que buscaba tener hijos.

Posteriormente, la mujer, cuya identidad no fue revelada, fue arrestada por sospecha de trata de personas, según reportó el diario británico Daily Mail.

La mujer le dijo a una amiga que no quería al niño, y después de que naciera, el pasado 25 de abril, quiso dejarlo en el hospital, según cuenta la mujer que compró al bebé al Daily Mail. "Ella no podía mantenerlo, así que me lo llevé", continúa.