Tenía 17 años, lo mataron a balazos y nunca llegó a conocer a su hija

Rosario, Argentina

Un nuevo crimen se registró en Rosario. En la tarde del 25 de abril fue hallado el cuerpo de, Milton Nahuel Gordillo, de 17 años, quien era buscado en forma desesperada por sus familiares desde el jueves pasado. Fueron cuatro días de búsqueda incesante de su familia hasta que el lunes se confirmó que el adolescente fue hallado muerto a la vera de la Ruta 18 y el arroyo Saladillo.

El cuerpo presentaba varias heridas de arma de fuego y se secuestraron 23 vainas servidas de dos calibres distintos: lo que hace presumir que lo mataron con dos armas diferentes.

Milton había salido de la casa de su madre de barrio Puente Gallego en la mañana del pasado jueves 21 de abril en su bicicleta playera rosa y desde ese momento sus familiares no volvieron a saber de él. En redes sociales, la foto del adolescente con el pedido de noticias sobre su paradero se multiplicó desde entonces.

El pasado lunes por la tarde, el cuerpo fue encontrado al lado del arroyo Saladillo. Estaba tapado con una sábana blanca y alrededor había 23 vainas servidas. De esos casquillos, 17 eran calibre 9 milímetros y los restantes, de un arma de fuego calibre 22 largo con la sospechan que lo mataron.

El ahora occiso tenía impactos de bala en el tórax, en el abdomen, en la espalda, en los glúteos y en el brazo derecho, según el trabajo del gabinete criminalístico en la escena del crimen. Por orden de la fiscal en turno de la Unidad de Homicidios Dolosos, Georgina Pairola, el cuerpo de Milton fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para ser sometido a autopsia. En base a un primer reconocimiento del cuerpo en el lugar, se presume que había fallecido entre 48 y 72 horas antes del hallazgo.

El miércoles pasado había nacido la hija de Milton, aunque él no llegó a enterarse. Una ex pareja suya no llegó a verlo para darle la noticia. La madre de Gordillo conoció a su nieta el lunes, en el mismo lugar donde hallaron muerto a su hijo.