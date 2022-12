Tras dos días flotando hallan a un superviviente del naufragio en Tailandia

Tailandia

Este martes, 20 de diciembre, la Marina tailandesa informó que encontraron con vida flotando en aguas del golfo de Tailandia a uno de los tripulantes del barco de guerra hundido la noche del pasado domingo, en tanto, sigue la búsqueda de otras 29 personas.

Imagen cedida por la Royal Thai Navy (RTN) del HMS Sukhothai. EFE/EPA/THE ROYAL THAI NAVY HANDOUT — MANDATORY CREDIT — BEST QUALITY AVAILABLE — HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES