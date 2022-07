Un hombre salvó a una niña que cayó de un edificio en China

China

Shen Dong, un hombre de 31 años, ha sido elogiado por miles de personas después de atrapar a una niña de dos años que había caído por la ventana de un quinto piso en la ciudad de Tongxiang (Zhejiang, China).

En un video publicado en redes sociales se aprecia el momento exacto en que el hombre y una mujer corren hacia la niña, que había empezado a deslizarse por el techo.

Cuando volvió a caer, Shen la agarró en el aire y evitó que impactara contra la acera. De hecho, él estaba llamando a emergencias en ese momento y tuvo que arrojar su teléfono móvil para poder salvar a la menor.

"Para ser honesto, no puedo recordar los detalles. No recuerdo si me duelen los brazos o algo. Fue solo un instinto acercarme a ella", dijo Shen al periódico local Qianjiang Evening News. "Tuve suerte de llegar a tiempo. De lo contrario, me sentiría absolutamente horrible".