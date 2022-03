[VIDEO] Abuelita pierde los ahorros de su vida tras fraude bancario; transfirieron dinero desde su aplicación

Cargando...

Quintana Roo, México

María Margarita había trabajado de manera ardua para asegurar una vejez tranquila, sin embargo, a sus 68 años de edad acaba de perder los ahorros de 25 años de vida.

“Me siento totalmente que no soy nadie, porque no tengo nada”, mencionó en una entrevista, para Novedades Quintana Roo, tras perder todo el dinero que tenía ahorrado a causa de un fraude bancario. Esto después de que la mujer recibiera una transferencia a su cuenta bancaria (en donde tenía más dinero) por vender una de las casas que tenía.

La abuelita afirmó que siete meses atrás, le hablaron del banco para comentarle que estaban intentando realizar una compra por mil 900 pesos por internet, operación que ella desconoció y rechazó. Razón por la que Margarita fue al banco para entender lo que estaba sucediendo con su dinero, pero grande fue su sorpresa al enterarse de que su cuenta estaba vacía y nadie le explicó por qué había ocurrido.

“Hablé con el ejecutivo, le pedí mi estado de cuenta y cero. Aparece que transfirieron el dinero”, confesó. Los empleados de la institución le dijeron que el movimiento se había hecho a través de la aplicación del banco, pero esto resultó más raro para ella, pues reveló que no sabe leer y ni utilizar las nuevas plataformas digitales.

“Yo no sé manejar el teléfono, no sé WhatsApp ni internet ni eso en aplicación, yo no sé, es más para mensajes tengo que esperar a mis nietos para que me lean”, subrayó.

Cargando...

La mujer enfatizó en que el banco le dijo que mejor se olvidara de sus ahorros porque no los iba a recuperar.

Ante esto, la abuelita acudió a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), sin embargo, tampoco recibió ninguna respuesta y optó por presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado donde sigue sin resolución.