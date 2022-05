[VIDEO] Policía “enamorada” de un peligroso preso, lo ayudó a fugarse de la cárcel

Alabama, EE.UU.

Las fuerzas de seguridad del estado de Alabama (EEUU) buscan a un preso que escapó de la prisión del condado de Lauderdal y a la agente del centro que debía custodiarlo pero que, supuestamente, le ayudó a escapar.

Ambos desaparecieron el 29 de abril del centro penitenciario de Florence, aunque ha sido el pasado lunes cuando el sheriff del condado actualizó la orden de búsqueda y captura para los dos, por entender ya probado que la agente, Vicky White, ayudó al preso, Casey Cole White, a huir, y advertir ahora de que ambos pueden ser peligrosos.

La subdirectora debía trasladar al recluso Casey White al juzgado del condado para una evaluación psicológica. Ambos salieron del Centro de Detención, pero nunca regresaron. Por ahora, Rick Singleton , sheriff del condado, aseguró que no había ninguna evaluación programada en los juzgados y que el criminal y la funcionaria mantenían una relación especial.

Los familiares y colegas han asegurado que se encuentran desconcertados por la participación de Vicky que ha trabajado en el centro penitenciario durante 16 años con la fuga del recluso, que cumplía una sentencia de 75 años por una serie de delitos que incluían la muerte a puñaladas en 2015 de una mujer de 58 años, robo y allanamiento de morada.

Vicky no tenía hijos y tan solo 12 días antes de su desaparición vendió su casa, una extensa propiedad de 1,6 hectáreas por 95.500 dólares, un precio por debajo del valor del mercado. Un cambio en su estilo de vida que iba a estar acompañado de su jubilación, que según el sheriff Singleton, empezaba el mismo viernes de la fuga.

“Esta no es la Vicky White que conocemos, ni mucho menos”, ha asegurado el sheriff. No obstante, las autoridades han pedido a los ciudadanos que, de verlos, no se acerquen a ellos ya que son "peligrosos y pueden estar armados con un rifle AR-15, pistolas y una escopeta".