[Video] Sorprendió al contar cuanto gana como 'limpiaparabrisas'

México

Un limpiaparabrisas de México se ha vuelto tendencia en la red social de TikTok ¿Por qué? Ha revelado la gran variedad de empleo informal y de cómo la gente se las ingenia para ganarse el pan de cada día en realidades como las de Latinoamérica al confesar cuánto dinero gana diaria y mensualmente desempeñando este oficio.

El video fue compartido por el usuario @cristiancorz6, cuyo metraje nos muestra el extracto de la entrevista a un hombre quien dio a conocer detalles del oficio que desempeña a diario.

Toda una revelación

De esta manera, nuestro protagonista nos confiesa que dedica unas 6 a 7 horas diarias sin descanso: “Nada de que entro un rato me salgo, no, aquí el tiempo vale oro”, se le escucha decir sumamente convencido de sus palabras.

Pero, de pronto, el entrevistador lanza una pregunta directa: “Más o menos, en un día ‘chingón’ ¿Cuánto vienes ganando?”, a lo que el sujeto, sin pensarlo, responde: “Motivado, motivado, unos 1000 varos en 6 horas, 7 horas, pero pegado”.

El clíp que no dura más de 18 segundos lleva acumulando más de 1.4 millones de reproducciones y la confesión del sujeto ha dejado impresionado a miles de usuarios de esta red social, quienes no dudaron en dejar su opinión en la caja de comentarios.

“Y libres de impuestos”, “un lava coches me contó que sacaba unos 1000 a 1500 diarios, le daba 500 a su ruca y lo demás se lo atascaba en piedra”, “lo que me pregunto yo, pues los mil varos ¿los gasta en el mismo día o cómo?”, “los maestros de primaria con plaza inicial ganan 260 dólares la jornada de 5.5 horas”, “¿dónde llevo mi solicitud?”, “es importante estudiar en buenos lugares, para no pensar que 1000 pesos al día es un buen ingreso”.