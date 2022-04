[VIDEO]: Vecinos hacen justicia por su propia mano, lanzan a ladrón desde el techo

Cargando...

Barranquilla, Colombia

Un nuevo caso de justicia por mano propia se registró el sábado 9 de abril en Barranquilla, cuando un grupo de vecinos alcanzó a un presunto ladrón en el techo de una vivienda y lo lanzó al suelo. “¡Tíralo, tíralo!”, se escucha gritar a los presentes en video.

La escena que circula en redes sociales quedó registrada en el barrio “Me Quejo”, en Barranquilla, Colombia, donde de vecinos cobró justicia por su propia mano.

El sujeto agredido es un presunto ladrón que fue retenido por una comunidad de vecinos furiosos por la inseguridad, de acuerdo con diversos reportes.

En el material audiovisual se observa al individuo con polera amarilla y pantalón de mezclilla, golpeado a ladrillazos sobre el techo de una casa. “¡Tíralo, tíralo!… la multitud aclama que lo tiren”, se escucha mencionar a un testigo, antes de que el hombre sea lanzado.

Mientras tanto, un grupo de personas se encontraba en la calle gritando al unísono que lo lanzarán hacia el piso, petición que los vecinos quisieron cumplir, aunque con mucho trabajo ya que el ladrón se defendía. Finalmente, el hombre cayó y fue recibido a golpes por las demás personas, quienes lo entregaron a la Policía Metropolitana de Barranquilla.

El clip no demoró en viralizarse por todo el Internet, lo que desató un gran debate entre los cibernautas. Algunos usuarios no dudaron en celebrar la valentía y el coraje de quienes habitan el barrio barranquillero Me Quejo.