Will Smith rompe el silencio y habla por primera vez de la bofetada a Chris Rock en los Oscar

Will Smith habló por primera vez de la bofetada que le propinó a Chris Rock en la última edición de los premios Oscar. A través de un video, el intérprete que ganó justamente una estatuilla al mejor actor durante el evento por su actuación en King Richard, se disculpó con el comediante y se refirió a lo ocurrido.

En el registro, el cual compartió a través de redes sociales, se lee la siguiente frase al inicio:

Tras aparecer en pantalla, Smith señaló por qué no se disculpó de inmediato con Rock en la misma ceremonia, cuando subió a buscar su premio.

“Estaba confundido en ese momento. Todo era borroso. Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibí es que no está listo para hablar. Cuando lo esté, me contactará. Te quiero decir, Chris, que me disculpo. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar”, manifestó en declaraciones consignadas por CNN en Español.