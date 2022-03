Caso Ambulancias: Gobernador de Potosí anuncia proceso contra Estefals Logistics por usar su nombre

Potosí, Bolivia

El Gobernador de Potosí, Jhonny Mamani Gutiérrez, anunció que iniciará un proceso penal a Estefals Logistics por falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado por usar su nombre.

Mamani indicó que sobre el caso específico de las ambulancia, él ni siquiera participó de la firma de los cheques.

"No estoy para defender a la empresa. No estoy defendiendo a los funcionarios. Lo único y que es una de mis obligaciones, es defender los intereses de nuestra institución como Gobierno Autónomo Departamental de Potosí", afirmó.

Comentó que se sintió sorprendido con publicaciones de algunos medios de comunicación referentes al caso de las Ambulancias.

"Por experiencia y por recomendación, vamos a responder. No conozco la verdad. Pero en cuanto me enteré, decidí que voy a presentar una denuncia penal contra esta empresa por los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado porque me enteré de que utilizaron mi nombre", describió.