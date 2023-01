Creemos: “Espionaje demuestra métodos opresivos e inhumanos contra el gobernador”

Bolivia

Surgen cuestionamientos en contra del Gobierno, tras la denuncia que surgió en las últimas horas sobre el hallazgo de una cámara instalada dentro de la celda del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el penal de Chonchocoro de La Paz.

La defensa legal del gobernador llegó a puertas del penal para conocer el estado en que se encuentra la autoridad cruceña y su esposa, tras realizarse la denuncia, sin embargo, no le permitieron el ingreso.

“Luis Fernando y su esposa encontraron una cámara en la celda, su esposa nos llamó de inmediato y nos hizo conocer este hecho, nos pidió que lleguemos de inmediato, pero ahora no nos dejan ingresar, los guardias se niegan totalmente y no nos dan ninguna información, además no permiten la salida de la señora Fátima Jordán del centro penitenciario”, manifestó Martín Camacho.