31/03/2022 - 18:49

Nacional

Gobierno garantiza el 70% para carretera cruceña y pide a Camacho firmar el convenio para ejecutar la obra

El proyecto carretero cuenta con una inversión total de $us 210 millones, de los cuales el Gobierno Nacional garantiza la contraparte del 70% por un monto de $us 140 millones y la gobernación cruceña debe cumplir con su contraparte del 30%, de $us 70 millones.