Santa Cruz, Bolivia

A través de sus redes sociales, el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, se refirió al paro departamental que se vivió en el departamento de Santa Cruz en rechazo a la postergación del Censo.

En un informe de nueve puntos, la autoridad dijo que prácticamente todos los municipios del pueblo cruceño trabajaron con normalidad.

"En ambos días de movilización hubo un promedio de 30 puntos de bloqueo con 600 personas, "el 90% del departamento funcionó con normalidad, el segundo día este dato ascendió al 95%", posteó.

Afirmó que el departamento pierde 30 millones de dólares por día parado y acusó a Camacho de haber ejecutado ni el 10% del presupuesto de la Gobernación en lo que va del año.

"Existen dos Santa Cruz: la que trabaja y la que es violenta e intolerante. Santa Cruz no puede seguir siendo el feudo de estas personas que la ven como su hacienda, Santa Cruz no merece ser usada de esta manera. Los cruceños debemos liderar el crecimiento económico del país, no destruirlo para satisfacer los apetitos políticos del señor Fernando Camacho", escribió.