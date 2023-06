"Por una fotografía están vinculando a mi cliente", dice el abogado del capitán Cuéllar

Cargando...

Santa Cruz de la Sierra

El abogado del capitán Carmelo Cuéllar de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Cristhian Sánchez, afirmó que su defendido esta siendo vinculado al caso solo por una fotografía y aseguró que no existen elementos o indicios certeros que vinculen a su defendido con el hecho.

Cuéllar fungía como jefe de canes en el aeropuerto Viru Viru, fue aprehendido y su audiencia de medidas cautelares debía realizarse el jueves 8 de junio, pero fue suspendida.

Cuéllar fue visto por las cámaras de seguridad de la aerolínea Boliviana de Aviación (BoA) minutos después que dos trabajadores fueron hallados in fraganti mientras violentaban el precinto de seguridad para ingresar las sustancias controladas.

El jurista insistió que no es posible que su defendido haya participado del envío de droga o que no haya revisado la carga, ya que sus tareas no incluían la intervención o manipulación de la carga.

Cargando...

“Sus funciones eran recopilar, analizar, procesar información, pero no controlar o intervenir o hacer acciones directas sobre pasajeros, carga o tripulación, solamente hacer una tarea de inteligencia”, agregó.