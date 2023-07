¿Usted es flojo por vivir en la ciudad? La gente rechaza las declaraciones del vicepresidente

En un sondeo realizado por un equipo de NOTIVISIÓN, la población expresó su rechazo y calificó como discriminatorias las recientes declaraciones del vicepresidente, David Choquehuanca, en las que descalificó a los citadinos y elogió a quienes viven en el campo. Estas declaraciones generaron una fuerte indignación entre los bolivianos, quienes consideran que promueven la discriminación y fomentan una confrontación innecesaria entre ciudad y campo.

Diversos ciudadanos manifestaron su descontento ante las palabras del vicepresidente. Uno de los transeúntes entrevistados comentó: “Creo que este medio desubicado, si nos ponemos a pensar, Santa Cruz prácticamente es el departamento de producción”. Asimismo, otra vecina expresó: “Lo veo como una discriminación, no se puede juzgar a una persona por el lugar donde vive, la gente trabaja tanto en la ciudad como en el campo, no porque seas de algún lugar significa que no trabajes”. Estas opiniones reflejan el sentir de aquellos que consideran que los estereotipos y prejuicios no deben ser utilizados para menospreciar a ningún grupo de la sociedad.