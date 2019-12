'Creen que los gemelos con distinto color de piel no son mis hijos'

La madre de un gemelo negro y otro albino dice que los extraños siguen preguntándole si los niños son suyos debido al color de su piel. Daniel y David Omirin nacieron con solo unos minutos de diferencia, pero no se parecen en nada.

A pesar de que los padres Stacy, de 30 años, y Babajide, de 38 años, son negros, el bebé David tiene piel blanca pálida y cabello dorado, mientras que su hermano Daniel tiene piel negra y cabello rizado oscuro, al igual que sus padres y su hermana Demilade, de cuatro años.

Es porque el pequeño David es albino, una condición que significa que su piel y cabello carecen de pigmentación, debido a una ausencia congénita de melanina. Los gemelos, que tienen hermosos ojos marrones, llaman la atención cada vez que salen a Lagos, Nigeria. Mamá Stacy, una diseñadora de ropa, dijo que la pareja es tratada como celebridades mientras están fuera de casa y la gente a menudo pregunta si ambos niños son suyos.

Stacy dijo: 'Tengo que responder preguntas todo el tiempo cuando estamos fuera. "La gente dice" disculpe señora, ¿cuál de los niños es suyo? " "Solo digo que ambos son míos y la gente me mira como si estuviera bromeando".

Stacy dice que cuando los médicos le dijeron que sus hijos no eran idénticos, se sorprendió al darse cuenta de que querían decir que no compartían el mismo color de piel o cabello. Daniel y su hermano de piel clara David nacieron el 26 de febrero en Lagos, Nigeria. Stacy, mamá de tres, dijo: 'Daniel vino primero, y luego la enfermera dijo que el segundo bebé tiene el pelo dorado. 'Pensé cómo puede ser esto posible. Miré hacia abajo y vi a David, estaba completamente blanco. Llamé a mi esposo para que viera lo que teníamos aquí. No entendi.

Tampoco podía creer lo que vio. Son tan adorables y se sintió como si nos hubieran dado un milagro ''. Stacy dijo que muchos médicos "nunca habían visto algo así" y acudieron a su cama para tomar fotos de los gemelos. Otros miembros de la familia también quedaron atónitos cuando se les presentaron los niños.

Stacy dijo: 'La familia piensa que son maravillosos y que son muy populares en nuestra sociedad. "Son tan hermosos y lindos y para todos nosotros, son adorables". Ella dice que después de su nacimiento, otras mujeres en Nigeria le han dicho que "rezarán" por la noche, esperando algún día dar a luz a gemelos como Daniel y David. Agregó que 'conocer bebés como Daniel y David no es común aquí', y que son especiales para todos.