Cristiano Ronaldo lleva a su hijo a la casa donde vivió y el niño no se lo cree

"Piensan que todo es fácil en esta vida. La calidad de vida, las casas, los coches, la ropa. Piensan que todo eso cae del cielo. Eso es lo que no trato de inculcar a mi hijo", comentó Cristiano Ronaldo, es así que pensó que sería bueno un viaje para que conozca sus raices,

Con este fin, el crack portugués viajó a Lisboa (Portugal) junto a un amigo y a su hijo para visitar la residencia en la que creció, luego de irse de su Madeira natal, y empezó a dar sus primeros pasos en el fútbol. Cristiano Jr. no pudo ocultar su asombro al visitar el lugar.

Durante una entrevista concedida a TVI, el delantero de la Juventus contó que deseaba llevar a su hijo a ese sitio, alejado de los lujos. "Él ya conocía Madeira y la residencia Marques de Pombal. Subió conmigo y allí estaban las mismas personas que vivían por entonces", relató, a la vez que reconoció que se emocionó al verlas: "Me conmovió, si te soy sincero, porque no esperaba ver a las mismas personas y eso me tocó un poco".

Sin embargo, aún mayor fue su sorpresa ante la reacción de su hijo. "Entramos en la habitación donde me hospedaba, y mi hijo se volvió y me dijo: 'Papá, ¿tú viviste aquí?'. Él no lo podía creer", reveló.

El delantero añadió que cuando participa en algún evento en escuelas, intenta transmitir a los niños la idea de que el talento no es suficiente para triunfar. "Con trabajo y dedicación creo que puedes conseguir todo aquello que quieres hacer", explica.