Si bien la lista de los famosos más populares en el Instagram es amplia, esta vez vamos a enfocarnos en alguno de ellos.

Por ejemplo la actriz y cantante estadounidense Selena Gomez es la celebridad más popular de Instagram a nivel mundial, según un ranking elaborado por el sitio de monitoreo de medios sociales Hype Auditor, especializado en analizar la audiencia real de las cuentas y el compromiso auténtico de sus seguidores.

Aunque Selena tiene 151,8 millones de fans, menos que varios de sus rivales, se sitúa en la cima debido a su promedio de 3,6 millones de 'me gusta' por publicación.

En el segundo puesto de la lista se encuentra la diseñadora y modelo Kylie Jenner, con un promedio de 3,6 millones de 'me gusta' por publicación que recibe de sus 137 millones de fans.

La hermanastra de Kim y Khloé Kardashian va seguida del astro portugués Cristiano Ronaldo, que cuenta con 170,5 millones de seguidores, aunque genera menos 'likes' que las dos líderes anteriores.

A Ronaldo lo sigue su archirrival Lionel Messi con 126,1 millones de seguidores. El jugador del Barcelona recibe un promedio de 2,4 millones de 'me gusta' por publicación, superando a CR7.

Esta pequeña lista la cierra Beyoncé el 'top 5' de las celebridades de Instagram con 128,1 millones de fans y 2,3 millones de 'me gusta' por publicación.

Entre las diez cuentas más populares, figuran también la de Kim Kardashian (141,2 millones de fans y alrededor de 1,6 millones de 'me gusta' por publicación); el propio Instagram (303,2 millones de seguidores y 700.000 'me gusta'); Ariana Grande (156,9 millones de fans y 1,1 millones de 'me gusta'); Justin Bieber (113,9 millones de admiradores y 1,5 millones de 'me gusta') y la estrella de Hollywood Dwayne Johnson 'La roca' (145,7 millones de fans y un promedio de 1,2 millones de 'me gusta' por 'post').