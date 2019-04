'El Baby' le propuso matrimonio a Alejandra Mansilla

Sergio El Baby le pidió matrimonio a Alejandra Mansilla durante el programa No Pierdas el Dinero, la propuesta tomó de sorpresa no solo a su futura esposa sino también a todo el staff que no daba crédito de lo que estaba pasando.

El joven enamorado se arrodilló ante los pies de su novia y con anillo en mano le dijo que deseaba pasar el resto de su vida a su lado, ella aceptó y selló su respuesta con un romántico beso.

Cabe destacar que ellos tienen una relación amorosa hace más de dos años, a pesar de haber estado separados un tiempo se dieron una oportunidad nuevamente y parece que esta vez llegar al altar.