'El día de los incidentes en el TED, Fernando Subirana estuvo en quirófano con su esposa'

Cinthya Gina Rivero, esposa de Fernando Subirana, relató a QNMP que el día de los destrozos en el Tribunal Electoral Departamental su esposo estaba con ella en un hospital público y que la acompañó en el quirófano mientras le practicaban un legrado.

La esposa de Fernando entre lágrimas reclamó justicia pues considera que fue ilegal la detención de su marido, además que la Policía no contaba con una orden. "No se donde está mi cuñado (Marcelo), el salió a la universidad y no regresó a la casa, duele no saber nada de él, era como un hijo más", dijo angustiada.

Fernando Subirana, concejal de La Guardia y hermano de Marcelo, identificado por la Policía como el ‘iniciador’ del incendio al Tribunal Electoral Departamental, fue detenido la mañana del miércoles en su domicilio, según denuncia su esposa a través de su Abogado Róger Martínez, Subirana Coimbra fue elegido concejal por la agrupación ciudadana ASIP, que fue aliada del MAS para llevar adelante la candidatura de Roberto Fernández a la alcaldía de Santa Cruz en 2010, pero aclaró que no tiene vínculos con el MAS y que la sigla fue ‘prestada’.