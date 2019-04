¿Cuáles son los juegos que más han vendido en la historia de Nintendo Switch?

La Nintendo Switch ha tenido unos resultados espectaculares y gran parte del éxito se lo debe a su excelente catálogo de juegos. Los grandes títulos son los que al final venden videoconsolas y Nintendo Switch ha sabido aprovechar sus carismáticas franquicias. Mario, Link, Kirby, Donkey Kong, Pokémon... el listado es enorme y muchos de estos personajes han encontrado en la Switch un nuevo resurgir.

Para resumir el año, Nintendo dio a conocer en sus resultados financieros el listado de juegos más vendidos de la Nintendo Switch. Hemos repasado esos datos oficiales junto a varias fuentes extra como Famitsu, Nintendo Live o Vgchartz y aquí os traemos el listado con los últimos datos de ventas de los juegos de la Switch.

¿Cuántas unidades ha vendido Breath of the Wild? ¿Cuántas versiones de Mario están en el top de más vendidos? Aquí os dejamos con el top de juegos de la Nintendo Switch, con más de cinco títulos con más de 10 millones de unidades vendidas.

'Nintendo Labo'

Con 1,39 millones de copias vendidas, según los últimos datos oficiales de Nintendo con fecha de julio de 2018, 'Nintendo Labo' ha sido una interesante apuesta enfocada para niños, pero las ventas están considerablemente por debajo del resto de juegos de Nintendo.

'Octopath Traveler'

Con 1,5 millones de copias vendidas a mediados de 2018, el excelente RPG 'Octopath Traveler' se cuela en el top de juegos más vendidos de la Nintendo Switch. Square Enix tocó la gloria con los Final Fantasy, Dragon Quest y Kingdom Hearts, pero Octopath también puede incluirse entre sus éxitos.

'Xenoblade Chronicles 2'

Con 1,53 millones de copias vendidas, según los datos oficiales de Nintendo de finales de 2017, 'Xenoblade Chronicles 2' es otro RPG que ha tenido muy buena aceptación entre los jugadores de Nintendo Switch. Una segunda parte donde los Blades, seres únicos que adquieren varias formas, son una de las principales novedades de la saga de Monolith Soft.

'Minecraft'

Con 1,89 millones de unidades vendidas, según los datos de Vgchartz, 'Minecraft' es uno de los pocos juegos que no pertenece directamente a Nintendo que se cuela entre el top de los más vendidos de la videoconsola. Ni 'Diablo 3' ni Doom han conseguido alcanzar un éxito tan importante como el de Microsoft. Además, esta versión del Minecraft fue el primer juego en contar los logros de Xbox Live en la Switch.

'Mario + Rabbids Kingdom Battle'

Con 2 millones de unidades vendidas a mediados de 2017, según los datos de Nintendo Life, 'Mario Rabbids Kingdom Battle' logró convencer a muchos jugadores por fusionar el estilo de Mario con la locura de los Rabbids. Un juego de Ubisoft multijugador que aprovechó el carisma de sus personajes para obtener muy buenas ventas. Aunque como veremos, todavía volveremos a ver a Mario en un par de ocasiones más.

'Donkey Kong Country: Tropical Freeze'

Con 2,08 millones de unidades vendidas según los datos financieros de Nintendo a mediados de 2018, 'Donkey Kong Country: Tropical Freeze'logró remontar en ventas después que durante la primera semana de lanzamiento ofreciera cifras algo preocupantes. Pese a ser una historia conocida, la remasterización logró ser un éxito y las ventas finalmente acompañaron. Aún así, para ser Donkey Kong podríamos haberlo encontrado más alto en este podio.

'ARMS'

Con 2,1 millones de unidades vendidas según los datos oficiales de mediados de 2017, 'ARMS' es uno de los pocos juegos de lucha que se mete en el top de juegos más vendidos. 'ARMS' es una propuesta original y que demostró que Nintendo también tiene ganas de mostrar juegos diferentes.

'Kirby Star Allies'

Con 2,42 millones de unidades vendidas, 'Kirby Star Allies' se sitúa en el puesto número 10 de este ranking según los últimos datos oficiales proporcionados por Nintendo. Un título de plataformas para todos los públicos quizás demasiado fácil pero que ha obtenido buenas ventas.

'Mario Tennis Aces'

Con 2,53 millones de copias vendidas, 'Mario Tennis Aces' es el primero y el último título propiamente de deportes que encontramos en la lista. Otro estupendo juego de Mario donde la jugabilidad y la fluidez son claves. Si además le añadimos una gran banda sonora, nos queda otro de los clásicos de la Nintendo Switch.

'1-2, Switch'

Con 2,86 millones de copias, '1-2, Switch' ha logrado convertirse en una de las propuestas más vendidas de la consola... pese a que la mayoría de minijuegos no ofrecen una experiencia muy sorprendente. Al final, la Nintendo Switch también es una consola para probar todo tipo de juegos y con este título tenemos una opción sin complicaciones para poder probar diversos estilos.

'Super Mario Party'

Con 5,3 millones de unidades vendidas, damos un salto de categoría con 'Super Mario Party'. Nintendo utilizó la magia de los Joy Con para transformar este Mario Party en una especie de 'Wii Sports'. Es decir, un juego clásico con mil opciones y donde poder disfrutar entre varios jugadores. Sin duda uno de los juegos que más partido saca al formato de la Switch.

'Splatoon 2'

Con 8,27 millones de copias vendidas, 'Splatoon 2' es una apuesta loca y divertida como pocas. No estamos ante una revolución dentro de la franquicia, pero sí una excelente secuela que se coloca en los puestos más altos del ranking de los más vendidos y una de las pocas sagas capaz de rivalizar con los protagonistas del top 5.

'Pokémon: Let's Go, Pikachu!/ Eevee!'

Con 10 millones de unidades vendidas, los nuevos 'Pokémon Let's Go' se han convertido en todo un referente dentro de la saga Pokémon. Muy lejos de los Pokémon Rojo y Azul, con más de 30 millones de unidades, o de los Pokémon Oro y Plata, con 20 millones, pero este nuevo episodio para la Switch sí ha sido un buen título para celebrar el 20 aniversario de la saga.

'The Legend of Zelda: Breath of the Wild'

Con 11.68 millones de unidades vendidas, 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' no solo fue el juego del año, sino uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Una auténtica obra de arte al nivel de 'Ocarina of Time' y motivo suficiente para comprarse la Nintendo Switch.

'Super Smash Bros. Ultimate'

Con 12,08 millones de copias vendidas, 'Super Smash Bros. Ultimate' es otro de los juegos por los que merece la pena comprarse la Switch. Es una entrega a la que no le falta nada, los combates son frenéticos, los gráficos están muy conseguidos y permite jugar hasta 8 jugadores. Un Smash Brosh que hizo olvidar de golpe la nefasta versión anterior de Wii U.

'Super Mario Odyssey'

Con 13,76 millones de copias vendidas, 'Super Mario Odyssey' es otro ejemplo de la impresionante calidad que ha tenido esta generación de juegos de Nintendo. La Switch ha logrado ofrecernos títulos tan aclamados como los que tuvimos en su día con la SuperNintendo o la Nintendo 64 y por supuesto el nuevo Mario ha sido uno de los juegos no solo más populares, también uno de los imprescindibles.

'Mario Kart 8 Deluxe'

Con 15,02 millones de unidades vendidas, Mario Kart 8 Deluxe es el auténtico triunfador de la Nintendo Switch. El juego de karts definitivo permite jugar hasta 8 jugadores a la vez en modo portátil y es pura diversión. Su radical éxito ha llevado a que Nintendo vaya a lanzar un Mario Kart para móviles, aunque esperamos que no gaste tanta batería como el juego para Switch. Aún así, un juego imprescindible que ya han disfrutado más de quince millones de jugadores.