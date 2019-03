“Mi novio no quiere sexo conmigo” es lo más buscado en Google

El poderoso motor de Google resultó ser una suerte de confesionario en el que depositamos todas esas zozobras íntimas que no nos atrevemos a compartir con nadie. Por eso, analizando las búsquedas de Google podemos averiguar estadísticamente algunas cosas interesantes.

Como que hay 16 veces más quejas sobre un cónyuge que no desea tener relaciones sexuales que sobre uno que no está dispuesto a hablar. O que hay cinco veces y media más quejas sobre un novio o novia que no quiere relaciones sexuales que sobre un novio o novia que se niega a contestar mensajes de texto.

Más ellas que ellos

A priori, pensaríamos que son ellos los que más se quejan de que ellas no les dan sexo, pero Google ofrece otro panorama, tal y como explica Seth Stephens-Davidowitz en su libro Todo el mundo miente:

Hay el doble de quejas sobre un novio que se niega a tener relaciones sexuales que sobre una novia que haga lo mismo. Con diferencia, la queja más freuente que se busca sobre un novio es "A mi novio no le apetece tener relaciones sexuales conmigo".

¿Eso significa que a los hombres no les supone tanto problema el sexo que a las mujeres? No necesariamente. Tal vez los hombres se sientan más cómodos contándoles a sus amigos cosas sobre la falta de interés sexual de sus novias que las mujeres hablando con sus amigas sobre la falta de interés sexual de sus novios. Sea como fuere, lo que estas búsquedas sugieren es que los novios que evitan el sexo son más comunes de lo que se dice.