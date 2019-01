“No hay dudas de que hubo mala praxis” en muerte del bebé recién nacido

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) informó que está investigando la muerte de un recién nacido en Warnes tras ser puesto en una incubadora improvisada, y que han exigido una auditoria médica que será entregada en 21 días; sin embargo, el secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Oscar Urenda confirmó que sí hubo mala praxis en el procedimiento médico con el bebe.

Anoche la Fiscalía y la Felcc llegaron hasta el Hospital Municipal Nuestra Señora del Rosario de Warnes para indagar sobre la muerte del recién nacido que murió con quemadura de tercer grado.

La autoridad de salud adelantó que los informes preliminares dan cuenta que hubo indicios de mala praxis e incumplimiento en el protocolo de atención.

" No es por justificarlo, pero ese niño necesitó atención y el hospital (centro de salud) estaba saturado y hubo una mala praxis. No hay duda que hubo una mala praxis al improvisar una incubadora, tratando de salvarle la vida al niño y esas son las consecuencias. El niño se quema y llega al hospital (de niños) y fallece ”, declaró Urenda, la mañana de este viernes ante la prensa.

El alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, dijo sentirse "doblemente indignado", por las versiones de que en el centro no habían las condiciones para atender este caso cuando en la primera inspección que hizo anoche (jueves) personal del Sedes y de la Fiscalía, se evidenció de que la máquina especializada estaba en plenas condiciones.

Dijo que no entiende por qué la galena que atendió al neonato decidió colocarlo "colchas y todo" al lado de una estufa "dejándolo solo" sin brindarle atención, sino hasta que ya tenía las heridas en su cuerpo.

"En primer lugar hay una negligencia médica, pues si no hay condiciones se tiene que derivar; dicen que la incubadora no sirve. La incubadora funciona y es por eso que pedimos que la Fiscalía ¡ intervenga. Pongamos el caso en claro. Ella (médica) le puso una estufa y lo abandonó al niño. No hicieron el control, ¿donde estaban los médicos?, ¿dónde está la doctora que no lo derivó?. El problema es que mañana van a salir a defender a estos asesinos porque su trabajo es cuidar la vida", cuestionó.