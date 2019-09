Robert Downey Jr regresará como Iron Man a Disney +

Según los informes, Robert Downey Jr. repetirá su papel de Iron Man para un nuevo spin-off de Disney +. Se afirma que la estrella de Hollywood regresará como Tony Stark después de dar su actuación final en la franquicia de los Vengadores a principios de este año.

Pero parece que el nuevo servicio de transmisión de Disney ofrece la oportunidad perfecta para traer de vuelta al muy querido superhéroe.

Según We Got This Covered, los jefes se están preparando para una serie basada en Ironheart, el genio adolescente que continúa el legado de Stark en los cómics.

Se cree que Downey Jr. regresará en una voz en off ya que su personaje será una IA, similar a JARVIS de Paul Bettany, que entrenará a RiRi Williams para convertirse en un superhéroe.

Ironheart fue creado por Marvel Comics en 2015, pero se enfrentó a una reacción violenta por su interpretación inexacta de una joven negra y por la falta de escritoras negras.

Los jefes más tarde reclutaron a la socióloga Eve Ewing cuando lanzaron un cómic independiente para Ironheart en 2018.

A principios de este año, el escritor presentó a Downey Jr. en una gala donde dio su aprobación a Ironheart para que reemplazara a Ironman en el universo Marvel.

Además del reinicio de Ironman, el jefe ejecutivo de Disney, Bob Iger, ya ha confirmado la reinvención de una serie de favoritos de los fanáticos.

Solo en casa, Noche en el museo y Más barato por la docena son solo algunas de las películas que se reiniciarán para Disney +.

El servicio de transmisión debutará en los Estados Unidos en noviembre y se espera que llegue al Reino Unido el próximo año.

Traerá más de 7,500 episodios de televisión y 400 películas, así como películas de los mundos de Star Wars y Marvel en su intento de triunfar sobre sus rivales Netflix y Amazon Prime.