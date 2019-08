"Sobrevivimos": kayakistas huyen de un glaciar que se derrumba

Dos kayakistas, Andrew Hooper y Josh Bastyr, tuvieron un escape afortunado cuando un glaciar se derrumbó en el glaciar Spencer en Alaska el 10 de agosto.

Un video dramático capturó el momento de una serie de estructuras de hielo que colapsaron, creando una gran ola que los hizo huir.

"Llegué aquí con un par de trozos de hielo. Tengo un nudo en la mano. Me golpearon las costillas con un trozo de hielo. Estoy completamente empapado. Josh empapado. Después del golpe de explosión pudimos para ver el iceberg nuevamente y se hundió, ya sabes, por la caída. Y creó una buena ola de 8 a 12 pies que se dirigió directamente hacia nosotros. Así que ambos dimos la vuelta a los botes y remamos tan rápido como tratamos de montar el salí y afortunadamente todo salió bien, así que no me arrepiento ", dijo Hooper.