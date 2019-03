Tres estiramientos que puedes realizar en el trabajo sin paralizar tu jornada laboral

Nuestro cuerpo está hecho para moverse, no para mantener una misma postura durante mucho tiempo. Si trabajas sentado, incluso aunque uses una buena silla y un escritorio a la altura y distancia correctas, si permaneces mucho tiempo en esa posición te acabará pasando factura. No solo se trata de mejorar las posturas que adoptamos sino de variarlas lo máximo posible.

¿Qué sucede cuando no podemos movernos tanto cómo quisiéramos?

Recomendar a alguien que se mueva es fácil, pero no es tan fácil hacerlo cuando tu trabajo requiere que permanezcas quieto. Una buena opción es ponernos "alarmas de movimiento" cada cierto tiempo, como por ejemplo cada 40 minutos.

Cuando salta una alarma de movimiento debemos movernos, como sea: hacer unas sentadillas, unas flexiones, unas planchas o incluso unos jumping jacks. Se que suena fantasioso, sobre todo si trabajas en medio de una oficina, pero siempre puedes ir al baño, al rellano de la escalera o al pasillo para hacerlo sin la mirada inquisidora de tus compañeros.