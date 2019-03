'Yalitzas, igual que trabajadoras del hogar, sí funcionan'

México México

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, coordinador federal de los programa de Bienestar en Veracruz, México, desató una ola de críticas tras hacer un comentario sobre Yalitza Aparicio que muchos consideraron ‘ofensivo’ y ‘discriminatorio’.

Para justificar la entrega de apoyos directos a familias para el cuidado de los hijos, Huerta aseguró que las “Yalitzas sí funcionan”, haciendo referencia a la protagonista de Roma, quien interpretó a una niñera o trabajadora del hogar.

“Puede ser en alguna estancia o pueden optar por un familiar, por una persona así tipo (Alfonso) Cuarón, que lo cuidó una muchacha y ahora ganó hasta un premio Oscar, para que vean que sí funcionan las Yalitzas”, dijo el político a los medios de comunicación.

El delegado del gobierno federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, defendió la entrega de apoyos directos a familias que tienen hijos, pues dice que "las Yalitzas sí funcionan" ¿En serio no aprendió de Sergio Goyri o Laura Zapata? pic.twitter.com/OkeDq2TrCc — La corneta negra (@lacornetanegra) March 7, 2019

De acuerdo al Excelsior, la expresión causó molestia en las redes sociales y las reacciones no se hicieron esperar: “¿En serio no aprendió de Sergio Goyri o Laura Zapata?”; “gente sin preparación, gente sin la mínima empatía, gente repitiendo lo que su líder les implanta en la cabeza”; “qué asco de persona”; “comentario vergonzoso, cargado de ignorancia y prepotencia, si esto no es clasista, entonces ¿qué lo es?”.

Ante el rechazo que provocó su comentario, Huerta publicó un mensaje en redes sociales para disculparse:

Lamento mucho la mala interpretación de mis declaraciones sobre la talentosa mexicana Yalitza Aparicio, maestra y artista internacional, orgullo de México y a quien respeto profundamente. — Manuel Huerta (@ManuelHuertaLdG) March 6, 2019

Este episodio se suma a la polémica protagonizada por Sergio Goyri, quien despotricó en contra de Yalitza Aparicio, asegurando que era una “pin… india” en un tono despectivo.