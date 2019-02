ABC dice que el Gobierno decidió frenar proyecto carretero por el Tipnis

Bolivia Bolivia

Luis Sánchez-Gómez, presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), aseguró durante la audiencia pública de cuentas, el Gobierno decidió frenar el proyecto carretero por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Dijo que la obra está en "etapa cero".

"Está en etapa cero, el Gobierno no ha empezado a construir la carretera, no comenzamos a construir la carretera", insistió en el auditorio de Entel.

Sánchez-Gómez dijo había un contrato de la ABC con una empresa para hacer un diseño para la construcción, pero que "el Gobierno decidió frenar ese proyecto (...). De momento estamos en etapa cero, no hemos entrado a construir nada esa es la situación real".

Sin embargo, el año pasado durante la visita de la comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza a Bolivia, esta fue bloqueada, retenida e impedida de ingresar al Polígono 7 del Tipnis donde varios medios de comunicación pudieron constar la construcción de puentes y la apertura de carretera con el propósito de consolidar el trazo por el medio del área.

Líderes indígenas del Tipnis se hicieron presentes esta semana en la ciudad de Sucre para denunciar de voz propia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que cumple su 171 periodo de sesiones, las vulneraciones a sus derechos.

Con la voz quebrantada pero firme, Cecilia Moyoviri reclamó a los miembros de la CIDH saber qué sucedió con las denuncias presentadas por la brutal represión a la VIII marcha indígena en rechazo del proyecto carretero por el corazón del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

"Este Gobierno que diga la verdad no sé quién ordenó la represión en Chaparina, no porque le muestre cosas bonitas el Gobierno les van a creer. No puede ser que el Gobierno premie a los que nos reprimieron y queden impunes quienes violaron los derechos de mujeres, niños", protestó.

Por su parte, la presidenta de la CIDH, la panameña Esmeralda Arosemena afirmó que este organismo escuchó atentamente el clamor de los pueblos indígenas porque se respeten sus derechos. Comprometió seguimiento y monitoreo de los casos denunciados y si es necesario, solicitará mayor información tanto al Estado boliviano como a los denunciantes.