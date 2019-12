Abren un negocio que le da oportunidades a niños especiales

California, EE.UU. California, EE.UU.

Juan Luis Sánchez Saldaña y su esposa abrieron un negocio de flores Frida Pickles para entrenar y emplear a su propia hija y así también a otros jóvenes con necesidades especiales.

“Mi visión es buscar inversionistas para abrir más negocios como una nevería y una peluquería canina que den empleo a personas con algún tipo de discapacidad”, explica Juan Luis.

Juan Luis es de Coyoacán, México; Susan, su esposa, es de Palo Alto, California. Ambos se conocieron y casaron en Londres. La pareja tuvo allá a Sofía, su única hija, quien es una menor de 11 años.

“Tener una hija con una discapacidad es como tener cuatro hijos”, dice Juan Luis.

Sus padres abrieron la florería el 14 de agosto. La idea inicial era abrir un restaurante, pero al final se inclinaron por este negocio para ayudar a su pequeña, además Susan estudió botánica y le encanta la siembra y cuidado de las plantas y flores.

“Me encanta hacer arreglos de flores”, dice Sofía, quien nació con autismo. Su madre ha sido su maestra en las flores desde que prácticamente nació.

El nombre de Frida se lo pusieron porque Juan creció muy cerca de la casa de la artista Frida Khalo en la Ciudad de México; y pickles (pepinillos en español), porque le gustan mucho a Susan. Pero el nombre tiene aún una mayor profundidad, ya que la perrita que tienen de mascota y que lleva el nombre de Frida Pickles fue rechazada por un criador por tener la nariz rosa, así que la familia sintió que debía emplear a gente a la que la sociedad rechaza.

Al conocer de primera mano las necesidades de un niño especial a través de su hija Sofía, Juan Luis y su esposa Susan no dudaron en aceptar la propuesta del Distrito Escolar Unificado de Alhambra para entrenar y emplear a jóvenes con discapacidad.

“Tenemos ocho estudiantes que vienen a aprender el negocio de la florería. Unos vienen del Distrito Escolar de Alhambra, y otros del Distrito Escolar de San Gabriel”, dice Juan Luis.

En la florería Frida Pickles, los muchachos aprenden no solo hacer arreglos florales sino también el manejo contable de una pequeña empresa y a hacer auditorías. “Muchos de estos niños son callados, no hablan mucho, pero son verdaderos genios en las computadoras”, comenta Juan Luis. Ambos distritos escolares ofrecen a sus estudiantes con discapacidad, pasantías pagadas en negocios. Estos no tienen que hacer ningún gasto.

“Es un proyecto muy bueno porque todos somos humanos, y a estos muchachos se les tiene que dar una oportunidad para que sigan adelante”, opina José Luis.

Y agrega que hay que ayudarlos a que tengan voz y voto, y así puedan vivir bien.