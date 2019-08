Abusó sexualmente a su sobrina y nietas

La víctima de 33 años, indicó que su tío la abusó sexualmente en reiteradas oportunidades por 21 años. Además, dio a conocer que sus sobrinas serían agredidas sexualmente desde hace 4 años.

“Fui violada por mi tío, incluso tuve un hijo para él a mis 12 años y obligada a convertirme en su pareja, nunca lo quise a mi lado, pero no me quedaba otra que soportarlo. Recientemente, me enteré que hizo lo mismo con mis sobrinas que ahora tienen 22 y 17 años. La menor habría sido ultrajada desde sus 13 años y por temor no dijo nada”, reveló la mujer que soportó 21 años de violación.