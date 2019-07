Activan mecanismos de recaptura de reo y aprehenden a dos policías de Palmasola

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

El director General de Régimen Penitenciario, Samuel Villegas, informó este jueves que se activaron los mecanismos de búsqueda y recaptura de uno de los hermanos Castillo Vicente (Eduardo), al haberse beneficiado de su libertad de manera ilegal del Centro Penitenciario de "Palmasola".

Asimismo, la Fiscalía determinó la aprehensión de Luis Quintín Meneses y Ever Morales Alba, ex gobernador y ex secretario, respectivamente del penal cruceño, quienes se encuentran en calidad de arrestados en la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía, investigados por los delitos de incumplimiento de deberes, evasión, falsedad material e ideológica y resoluciones contrarias a la ley.

"Habiéndose activado los mecanismos de búsqueda en coordinación con la policía boliviana, se logró la recaptura de uno de los hermanos Castillo, aguardando que en las próximas horas se pueda dar con el paradero del otro interno", dijo citado en un boletín institucional.

Villegas explicó que los nombres de Eduardo y Hernando Castillo Vicente, ambos procesados por el delito de asesinato, fueron insertados de manera irregular en una lista de seis personas que se beneficiarían con un mandamiento de libertad, sin verificar que esos hermanos tenían orden de aprehensión.

Se informó que el Ministerio Público investigará a los policías por haber omitido controles de rigor en la verificación de la documentación presentada el pasado 08 de junio de 2019, fecha en la cual salieron en libertad de Palmasola de manera irregular, aspecto que fue evidenciado por las autoridades policiales, 40 días después.