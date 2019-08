Activista ratifica que continuará retirando wiphalas en las plazas principales

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Roxana Menacho, la activista que este jueves sacó una por una las wiphalas en la plaza 2 de Diciembre del municipio de Montero, anunció que donde encuentre este tipo de banderas en cualquier plaza principal procederá a retirarlas.

En entrevista con Notivisión, la ciudadana montereña argumentó que la wiphala representa a una región y porque la misma no fue sometida a un referéndum para ser aceptada por todos los bolivianos como un emblema patrio.

"Donde encuentre una wiphala, principalmente en las plazas principales, haré que los oriundos de cada pueblo tomen la iniciativa, porque mientras no esté sometida a un referéndum donde el pueblo boliviano acepte como un símbolo patrio eso a mí (wiphala) no me representa", afirmó.

Menacho consideró que por su acción puede recibir una "persecución", sin embargo, aclaró que continuará con su acción de retirar las wiphalas.