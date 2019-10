Actor Cuba Gooding Jr se declarará no culpable en caso de manoseo

Cuba Gooding Jr se declarará no culpable el martes de cargos presentados por fiscales de Manhattan que anteriormente acusaron al actor de manosear a una mujer en un bar, dijo su abogado.

Gooding fue acusado de un delito menor de manoseo por la fuerza en junio, después de que una mujer no identificada dijera que el actor había tocado sus pechos en un bar de Manhattan. Él negó la acusación y enfrenta una sentencia máxima de hasta un año de prisión si fuera hallado culpable.

Las nuevas acusaciones, que aún no son públicas, son parte del mismo caso penal pero derivan de un incidente separado, según la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance.

Gooding tiene previsto realizar su declaración en la Corte Suprema de Manhattan.

El actor de 51 años ganó un Oscar en 1997 por "Jerry Maguire" y también es conocido por sus papeles en películas como "A Few Good Men" y "The Butler" y en la serie de televisión "The People v. O.J. Simpson".

Gooding tenía programado ir a juicio por los cargos originales el jueves, pero las nuevas acusaciones significan que el juicio se retrasará. Aún no se fijó una nueva fecha.

"Para nosotros es muy obvio que el fiscal de distrito no ha podido establecer evidencia que hubiera resultado en una condena" sobre los cargos originales, dijo el abogado Mark Heller el lunes en una entrevista.

Heller dijo que creía que los fiscales estaban intentando demorar el caso al presentar nuevos cargos.